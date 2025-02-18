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Bu kadar da fiyat farkı olmaz!

Bu kadar da fiyat farkı olmaz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.02.2025 22:05
Marketten markete değişen fiyatlar tüketiciyi isyan ettirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın market fiyatlarını gözler önüne serdiği internet sitesi imdada yetişse de bazı fırsatçılar ne yazık ki hala tüketiciyi aldatma yoluna gidiyor. Öyle ki fiyat farkları bazı ürünlerde 200 lirayı bile geçiyor. Bugün arkadaşlarımız da marketleri gezdi. Ve aradaki uçurumu görüntüledi.
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Bu kadar da fiyat farkı olmaz!
Bu kadar da fiyat farkı olmaz!
Bu kadar da fiyat farkı olmaz!
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