Öğretmenler Günü'nde hediye yarışı! Veliler çocukların önüne geçti

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde bazı veliler, öğretmenlere alınacak hediyeler için okul aile gruplarında yüksek meblağlı organizasyonlar düzenlemeye başladı. Sınıf annelerinin yaptığı para toplama planları bazı veliler üzerinde maddi baskı oluştururken uzmanlar, hediye rekabetinin çocuklar arasında kıyaslamaya ve maddi zorbalığa dönüşebileceği uyarısında bulundu.