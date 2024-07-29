29 Temmuz 2024, Pazartesi
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Bozok Yaylası’nda bal hasadı başladı
Yüzlerce endemik bitki türü ve zengin çiçek florasına sahip Bozok Yaylası’nda mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle ağustos ayının ortalarında başlaması gereken bal hasadı yaklaşık bir ay erken başladı.