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Bomba değil klima! Esenlerde dehşet anları cep telefonu kamerasında
Son dakika haberi... Esenler'de 10 katlı binanın 6. katında bulunan dairede klima patladı. Patlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Son dakika haberi... Esenler'de 10 katlı binanın 6. katında bulunan dairede klima patladı. Patlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.