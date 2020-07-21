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Bomba değil klima! Esenlerde dehşet anları cep telefonu kamerasında

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Giriş: 21.07.2020 14:36
Güncelleme:21.07.2020 14:39
Son dakika haberi... Esenler'de 10 katlı binanın 6. katında bulunan dairede klima patladı. Patlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika haberi... Esenler'de 10 katlı binanın 6. katında bulunan dairede klima patladı. Patlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika: İstanbul Esenlerde klima bomba gibi patladı! Cep telefonu kamerası o anları böyle kayetti SON DAKİKA: İSTANBUL ESENLER'DE KLİMA BOMBA GİBİ PATLADI! CEP TELEFONU KAMERASI O ANLARI BÖYLE KAYETTİ

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