Bolu’daki meşe ağacı bin 127 yaşında! Yıllara meydan okuyor

Bolu ağaç varlığıyla ön plana çıkıyor. Mengen ilçesinde bulunan bir meşe ise adeta yıllara meydan okuyor. Bin 127 yaşındaki ağaç heybetiyle dikkat çekiyor.

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