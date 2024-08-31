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Bolu’daki meşe ağacı bin 127 yaşında! Yıllara meydan okuyor

Bolu’daki meşe ağacı bin 127 yaşında! Yıllara meydan okuyor

Figen Koçak
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Giriş: 31.08.2024 16:57
Bolu ağaç varlığıyla ön plana çıkıyor. Mengen ilçesinde bulunan bir meşe ise adeta yıllara meydan okuyor. Bin 127 yaşındaki ağaç heybetiyle dikkat çekiyor.
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Bolu’daki meşe ağacı bin 127 yaşında!
Bolu’daki meşe ağacı bin 127 yaşında!
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