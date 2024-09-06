Bolu'da yaşayan yaşlı çiftin yürek burkan hikayesi: Başka birisi yapsa 'Elin adamı' dersin ama...

Bolu'da elektriği ve suyu olmayan iki katlı harabe bir köy evinde yaşamak zorunda kalan Şerife ve Şerafettin Konuk çiftinin hikayesi yürek burkuyor. Oğlu tarafından mağdur edildiklerini söyleyen Konuk çifti, yaşadığı dramı gözyaşları içinde anlattı. Oğlu tarafından mağdur edildiğini söyleyen Şerafettin Konuk "Başka birisi yapsa 'Elin adamı' dersin ama bunu bize kendi çocuğumuz yaptı" ifadelerini kullandı.

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