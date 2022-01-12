Bolu’da heyecanlandıran keşif! Dünyada ilk kez görüldü

Bolu Yedigöller Milli Parkında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yeni bir endemik bitki türü gün yüzüne çıkarıldı. Bartın Üniversitesinde Öğretim Üyesi Dr. Bilge Tunçkol il ekip arkadaşlarının keşfettiği bitkinin oldukça ufak bir alanda bulunduğu, bazaltik ve kireçtaşı kayalık habitatlarda harekete geçildi.

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Ormancılık Programı Öğretim Üyesi Dr. Bilge Tunçkol ve Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Neval Güneş Özkan, Bolu Yedigöller Milli Parkı Gurbetkayası mevkiinde "Aubrieta" cinsi yeni bir bitki keşfi yaptı.

İSİM VERİLDİ

Dünyada ilk defa rastlanan bitki türü için Missouri Botanical Garden'dan Prof. Dr. Ihsan A. Al-Shehbaz ile birlikte keşfi gerçekleştiren kişilere atfen "Aubrieta necmi-aksoyi Tunçkol, N. Özkan & Al-Shehbaz" adını verildi.

DÜNYANIN ÖNCÜ BİLİM DERGİSİNDE YER ALDI

Dr. Bilge Tunçkol, Dr. Neval Güneş Özkan ve Prof. Dr. Ihsan A. Al-Shehbaz tarafından bilim dünyasına kazandırılan bitki türü ile ilgili bilimsel yayın, dünyanın önde gelen prestijli dergilerinden olan "Phytotaxa"da yer aldı.



"DÜNYA İÇİN YENİ BİR ENDEMİK TAKSON OLDUĞUNA KARAR VERİLMİŞTİR"

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tunçkol dünyada ilk kez görülen endemik türle ilgili yaptığı açıklamada, "Bolu ili Yedigöller Mili Park sınırları içerisinde toplanan bitki örneklerinin daha sonrasında Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu ve Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Herbaryumunda yapılan detaylı çalışmalarda yeni bir takson olduğu keşfedilmiştir. Sonrasında bu türle ilgili çalışmalar detaylandırılmıştır. Amerika'da Missouri Botanical Carden'da bu konu üzerinde uzman olan Prof. Dr. Ihsan A. Al-Shehbaz ile birlikte çalışmalar detaylandırılarak yürütülmüştür. Sonrasında bitkinin Dünya için yeni bir endemik takson olduğuna karar verilmiştir." dedi.



'AUBRİETA NECMİ-AKSOYİ' ADIYLA TANITILDI

Keşfedilen bitkinin oldukça sınırlı bir alanda görüldüğünün altını çizen Dr. Tunçkol, "Bu çalışmaların sürdürülmesinden sonra bitkinin isimlendirilmesi kısmında benim doktora çalışmamı yürüttüğüm ve yine makalede ortak çalışmayı yaptığımız diğer arkadaşım Neval Güneş Özkan'ın birlikte doktora yürüttüğümüz hocamız Prof. Dr. Necmi Aksoy'a bitkiyi atfen isimlendirmiş bulunmaktayız. Bitkimiz bilim dünyasına 'Aubrieta necmi-aksoyi' ismiyle tanıtılmıştır. Bitki Brassicaceae familyasına ait bir obrizya türüdür. Özellikle kayalık habitatlarda yer örtücü bir süs bitkisi olarak kullanım potansiyeline sahip bitki için önümüzdeki dönemlerde yeni çalışmalar yapılması muhtemeldir. Dünyada bu obrizya cinsine ait 22 takson bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bu taksonla birlikte bu sayı 23'e yükselmiştir. Dünya çapında bu bitkinin endemik olduğu ve yeni bir tür olduğu yapılan makale ile de kanıtlanmıştır." dedi.



"BİLİMSEL ÜRETKENLİĞİMİZİ HER GEÇEN GÜN ARTIRIYOR"

Bartın Üniversitesinde bölgeden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katmak için yoğun gayret sarf edildiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ise "Bartın Üniversitesi olarak bilimsel üretkenliğimizi her geçen gün artırıyor, bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katıyoruz. Sürdürülebilir bir gelişim anlayışıyla devam ettirdiğimiz yolculuğumuzda hep daha iyisini hedefliyoruz. Bu doğrultuda yeni bir bitki türünü daha bilim dünyasına kazandıran Ulus Meslek Yüksekokulumuzdan Dr. Öğr. Üyesi Bilge Tunçkol ile birlikte Dr. Öğr. Üyesi Neval Güneş Özkan ve Prof. Dr. Ihsan A. Al-Shehbaz'a tebrik ediyorum. İş birliği içerisinde sürdürülen çalışmalara katkıları için Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Nigar Demircan Çakar'a da teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.