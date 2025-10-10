10 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bolu’da dönerciye sopalı ve yumruklu saldırı: 1 yaralı! O anlar kamerada
Bolu’da dönerciye sopalı ve yumruklu saldırı: 1 yaralı! O anlar kamerada

Bolu’da dönerciye sopalı ve yumruklu saldırı: 1 yaralı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2025 19:39
Bolu’da bir dönerci dükkanına gelen 2 kişi, iş yerine ve sahibine sopalarla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırıya uğrayan işletmeci, “Husumetim yoktu, ne olduğunu anlamadım” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bolu’da dönerciye sopalı ve yumruklu saldırı: 1 yaralı! O anlar kamerada
Bolu’da dönerciye sopalı ve yumruklu saldırı
Bolu’da dönerciye sopalı ve yumruklu saldırı
Polisten kaçmak için kılıktan kılığa girdi
Polisten kaçmak için kılıktan kılığa girdi
Gaziantep’e Avrupa Birliği’nden ödül
Gaziantep'e Avrupa Birliği'nden ödül
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Tokat’ta
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Tokat'ta
Martı kalp masajıyla hayata döndü
Martı kalp masajıyla hayata döndü
Fırtınada batmıştı! Böyle çıkarıldı
Fırtınada batmıştı! Böyle çıkarıldı
5 ilde eş zamanlı siber operasyon!
5 ilde eş zamanlı siber operasyon!
Tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Kamyon uçuruma yuvarlandı!
Kamyon uçuruma yuvarlandı!
Siirt’te patpat şarampole devrildi: 1 yaralı
Siirt’te patpat şarampole devrildi: 1 yaralı
TIR dorsesindeki demir profiller yola saçıldı
TIR dorsesindeki demir profiller yola saçıldı
Park halindeki otomobilde yangın!
Park halindeki otomobilde yangın!
Daha Fazla Video Göster