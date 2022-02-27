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Bolu’da alkollü sürücü plakayı söküp dakikalarca dirft yaptı: 14 bin TL ceza

İHA
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Giriş: 27.02.2022 17:16
Bolu’da, alkollü sürücü aracının plakalarını çıkararak dakikalar boyunca trafiği keserek kavşakta drift yaptı. Maganda sürücüye 14 bin 39 TL para cezası kesildi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki kavşakta plakaları olmayan bir otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal etti.

Polisler, Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden (KGYS) drift yapan aracın 25 yaşındaki S.Y.G.'ye ait 14 BK 600 plakalı araç olduğunu belirdi.

14 BİN TL CEZA

Kavşaktaki trafiği keserek yaklaşık 2 dakika boyunca drift yapan otomobil sürücüsü S.Y.G.'ye (25), "alkollü araç kullanmak", "aracın plakalarını sökmek" ve "drift yapmak" suçlarının ilgili maddeleri gereğince toplam 14 bin 39 lira para cezası kesildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Ayrıca alkollü araç kullandığı için sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, otomobil trafikten men edildi.

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