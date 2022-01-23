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Bolu Valisi Ahmet Ümit: 1950'den bu yana en yoğun kar yağışı

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Giriş: 23.01.2022 22:34
A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Bolu Valisi Ahmet Ümit, mahsur kalan vatandaşların misafirleri olacağını söylerken, 1950'den bu yana en yoğun kar yağışını yaşadıklarını açıkladı.
Bolu Valisi Ahmet Ümit: 1950’den bu yana en yoğun kar yağışı
Bolu Valisi Ahmet Ümit: 1950'den bu yana en yoğun kar yağışı
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