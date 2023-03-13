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Bölgede art arda depremler! Malatya ve Hatay sallandı... SON DEPREMLER

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Giriş: 13.03.2023 08:37
Malatya'da saat 04:34'te 4,7 ve saat 05:13'te 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Hatay'ın Hassa ilçesi de saat 05:23'te 4,4 ile sallandı. Depremler çevre illerden de hissedildi.
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