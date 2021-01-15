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Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? İşte Türk kahvesi yapmanın püf noktaları...

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Giriş: 15.01.2021 12:33
Güncelleme:15.01.2021 14:16
Şekerli orta ya da sade... Nasıl pişirilirse pişirilsin Türk kahvesinin her zaman köpüklüsü makbul. Peki bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? Detaylar haberimizde... İşte Türk kahvesi yapmanın püf noktaları...

Şekerli orta ya da sade... Nasıl pişirilirse pişirilsin Türk kahvesinin her zaman köpüklüsü makbul. Peki bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

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Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?
Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?
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