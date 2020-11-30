30 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Boksun efsaneleri Mike Tyson ve Roy Jones yıllar sonra ringe çıktı! Karşılaşma nefesleri kesti

Boksun efsaneleri Mike Tyson ve Roy Jones yıllar sonra ringe çıktı! Karşılaşma nefesleri kesti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2020 08:49
Güncelleme:30.11.2020 08:52
Boksun efsane isimleri Mike Tyson ve Roy Jones gösteri maçında karşı karşıya geldi. Eski şampiyonların mücadelesi nefesleri kesti. İşte Mike Tyson Roy Jones maçınden görüntüler...

Roy Jones ve Mike Tyson ringte kozlarını paylaştı mücadele beraberlikle sonuçlandı. Tarihi karşılaşmaya ADBD'nin California eyaleti ev sahipliği yaptı.

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson 4 farklı sıklette şampiyonluk yaşayan Roy Jones ile karşılaştı.

PERFORMANSI İLGİ TOPLADI

Dünyanın takip ettiği mücadele ikişer dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirildi. 15 yılın ardından ringe çıkan Tyson'ın 2 yıl önce emekli olan rakibi karşısındaki performansı ilgi topladı.

YUMRUKLARI HALA ÇOK GÜÇLÜ

Efsane boksörlerin maçın ardından verdiği röportajlar geceye damgasını vurdu Roy Jones, Tyson'ın yumruklarının hala çok güçlü olduğunu kaydetti. Tyson ise 15 yıllık aradan sonra korkması gereken tarafın kendisi olduğunu ancak performansından memnun kaldığını getirdi.

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson köpek balıklarına karşı! Aralarına daldı burnundan tutup... DÜNYACA ÜNLÜ BOKSÖR MİKE TYSON KÖPEK BALIKLARINA KARŞI! ARALARINA DALDI BURNUNDAN TUTUP...

Boksun efsaneleri ringe çıktı
Boksun efsaneleri ringe çıktı
Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık itibariyle geçerli
Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık itibariyle geçerli
İstanbul'da 2 bin 892 fırın tek tek denetlendi!
İstanbul'da 2 bin 892 fırın tek tek denetlendi!
Kısıtlama sonrası İstiklal Caddesi!
Kısıtlama sonrası İstiklal Caddesi!
29 Kasım tablosu açıklandı! Ağır hasta sayısı 5 bini geçti
29 Kasım tablosu açıklandı! Ağır hasta sayısı 5 bini geçti
Kısıtlamalar sonuç verdi mi? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
Kısıtlamalar sonuç verdi mi? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
Korkutan alevler!
Korkutan alevler!
Üç maymunu oynuyorlar
"Üç maymunu oynuyorlar"
Dünyanın en yalnız fili...
Dünyanın en yalnız fili...
Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak?
Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak?
'Guinness'lik yıkım
'Guinness'lik yıkım
Daha Fazla Video Göster