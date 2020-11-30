Boksun efsane isimleri Mike Tyson ve Roy Jones gösteri maçında karşı karşıya geldi. Eski şampiyonların mücadelesi nefesleri kesti. İşte Mike Tyson Roy Jones maçınden görüntüler...

Roy Jones ve Mike Tyson ringte kozlarını paylaştı mücadele beraberlikle sonuçlandı. Tarihi karşılaşmaya ADBD'nin California eyaleti ev sahipliği yaptı.

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson 4 farklı sıklette şampiyonluk yaşayan Roy Jones ile karşılaştı.

PERFORMANSI İLGİ TOPLADI

Dünyanın takip ettiği mücadele ikişer dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirildi. 15 yılın ardından ringe çıkan Tyson'ın 2 yıl önce emekli olan rakibi karşısındaki performansı ilgi topladı.

YUMRUKLARI HALA ÇOK GÜÇLÜ

Efsane boksörlerin maçın ardından verdiği röportajlar geceye damgasını vurdu Roy Jones, Tyson'ın yumruklarının hala çok güçlü olduğunu kaydetti. Tyson ise 15 yıllık aradan sonra korkması gereken tarafın kendisi olduğunu ancak performansından memnun kaldığını getirdi.