Denizkurdu Tatbikatı Atina'nın markajında: Yunanistan dev tatbikatı nasıl gördü?

Türkiye'nin yeni nesil deniz harp kabiliyetlerini ortaya koyduğu Denizkurdu 2026 tatbikatı, Yunanistan'ın yakın takibine girdi. Ege ve Doğu Akdeniz'de 100'ün üzerinde gemiyle gövde gösterisi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adımları Atina'da geniş yankı uyandırırken; TCG Anadolu'nun güç aktarma kabiliyeti, İHA'lar ve filonun ulaştığı savaş gücü Yunan basınında ve askeri karargahlarında bir numaralı gündem maddesi oldu. Dev tatbikatın Atina'daki yankılarını A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.