Güllü'nün şüpheli ölümünde ilk duruşma! 4 kritik tanık SEGBİS'le dinlenecek

Sanatçı Güllü'nün Yalova'daki şüpheli ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada Sultan Nur Ulu, Bircan Dülger, Kervan Eminoğlu ve Çağrı Kutlu tanık olarak dinlenecek. Olay gecesine ilişkin beyanlar ve dosyada yer alan iddiaların duruşmada ele alınması bekleniyor. Tuğberk Yağız Hamza Gülter de müşteki sıfatıyla duruşmada hazır bulunacak.