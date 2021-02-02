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Boksör yasa dışı müsabakada öldü!

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Giriş: 02.02.2021 11:45
Güncelleme:02.02.2021 12:05
Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlenen yasa dışı boks turnuvasında bir boksör yüzüne sert bir darbe aldı. Bilincini kaybeden boksör kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlenen yasa dışı boks turnuvasında bir boksör yüzüne sert bir darbe aldı. Bilincini kaybeden boksör kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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