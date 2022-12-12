Boğaz’da balık sefası turları

İstanbul Boğazının olmazsa olmazı tekne turları ile olta balıkçılığını birleştiren "balık sefası turları" yoğun ilgi görüyor. 6 saat süren tur boyunca İstanbullular hem boğaz manzarasının eşsiz güzelliğini seyrediyor hem de balık tutuyor. A Haber muhabiri Murat Dada ve kameraman Murat İçen, balık sefası turuna katıldı. Bakın nasıl renkli anlar ortaya çıktı...

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