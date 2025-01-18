18 Ocak 2025, Cumartesi
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Bodrum’da yağışlar barajları doldurdu
Bodrum, Aralık ayındaki yoğun yağışlarla birlikte su kaynaklarında önemli bir toparlanma yaşadı. Metrekareye düşen 271 kilogram yağış, bölgedeki Mumcular ve Geyik barajlarında su seviyelerini kayda değer oranda yükseltti. Mumcular Barajı’nda su seviyesi yüzde 10’dan yüzde 32’ye, Geyik Barajı’nda ise yüzde 40’tan yüzde 50’ye ulaştı.