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Bodrum’da yağışlar barajları doldurdu

Bodrum’da yağışlar barajları doldurdu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.01.2025 16:06
Bodrum, Aralık ayındaki yoğun yağışlarla birlikte su kaynaklarında önemli bir toparlanma yaşadı. Metrekareye düşen 271 kilogram yağış, bölgedeki Mumcular ve Geyik barajlarında su seviyelerini kayda değer oranda yükseltti. Mumcular Barajı’nda su seviyesi yüzde 10’dan yüzde 32’ye, Geyik Barajı’nda ise yüzde 40’tan yüzde 50’ye ulaştı.
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Bodrum’da yağışlar barajları doldurdu
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