Bodrum’da polis ekipleri kortej ile tur attı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, polis ekipleri kortej oluşturup, ilçe turu attı. Bölgeden geçen araçlar ve motosiklet sürücüleri kornalarını çalarak korteje destek olurken, Türk bayrakları taşıyan polislerin geçişini, yerli ve yabancı turistlerle ilçede yaşamını sürdüren vatandaşlar ilgiyle takip etti, o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı.

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