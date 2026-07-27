Özel para istedi Günaydın "sorunumuz yok" dedi! Yeni Parti siyasete çelişkiyle başladı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin para transferi ve delege usulsüzlüğü iddiaları ile CHP'li bazı belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları siyaset gündemindeki yerini koruyor. Mutlak butlan kararı sonrası Yeni Parti'yi kurarak CHP'den istifa eden Özel, katıldığı canlı yayında vatandaştan para istedi. Özel "Bağış çok önemli. Çünkü hiç paramız yok. Bütün para butlanda kaldı. Biz buraya tam takır, kuru bakır geldik." sözlerini kullandı. Ancak Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Özel'den saatler önce yaptığı açıklamada "Hazine yardımının peşinde değiliz. Bu partinin parasal sorunu, kamu kaynağına ihtiyacı yok. Milletvekillerimiz bağışlarını yapıyor." demişti.