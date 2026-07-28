EDİTÖRÜN NOTU | Büyük kavga CHP'yi böldü: Yeni Parti kuruldu

CHP'de şaibeli kurultay tartışmalarıyla başlayan liderlik krizi, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki güç mücadelesinin derinleşmesiyle tarihi bir bölünmeye dönüştü. Özgür Özel'in Yeni Parti'yi kurmasıyla ana muhalefet cephesinde dengeler değişirken, parti içindeki ayrışmanın Türk siyasetinde nasıl bir karşılık bulacağı ve seçmenin yeni oluşuma nasıl yaklaşacağı merak konusu oldu. A Haber'in hazırladığı Editörün Notu bölümünde CHP'deki iç savaş ve Yeni Parti'ye giden süreç ele alındı.