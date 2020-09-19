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Bodrum'da felaket! Göçmen teknesi battı: 2 ölü

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Giriş: 19.09.2020 12:29
Güncelleme:19.09.2020 12:29
Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar Sahili'nde gece saatlerinde 19 düzensiz göçmenin olduğu öğrenilen fiber tekne battı. Teknedekilerden birisi denizde, diğeri hastanede yaşamını yitirdi. Bölgede yaşanan gelişmeleri A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.55'te Bodrum ilçesi Akyarlar Sahili'nde düzensiz göçmen taşıyan bir fiber teknenin battığı ve denizden sesler geldiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi görevlendirildi.

HAYATA VEDA ETTİLER

Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde 18 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerden durumu kritik olan ve bilinci kapalı olarak hastaneye sevk edilen 1 düzensiz göçmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

19 KİŞİ VARDI

Düzensiz göçmenlerin alınan ifadeleri doğrultusunda fiber teknede toplam 19 kişi oldukları öğrenildi.

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