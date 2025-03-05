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Bodrum katta başlayan yangın park halindeki araca sıçradı!

Bodrum katta başlayan yangın park halindeki araca sıçradı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.03.2025 00:47
Yangın, İskenderun ilçesi Çay Mahallesi’nde bulunan hasarlı bir binanın bodrum katında çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan bodrum kattaki yangın, binanın önünde park halinde bulunan 31 AHE 91 plakalı hafif ticari araca sıçradı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araçta hasar olurken yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
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Bodrum katta başlayan yangın park halindeki araca sıçradı!
Bodrum katta başlayan yangın park halindeki araca sıçradı!
Bodrum katta başlayan yangın park halindeki araca sıçradı!
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