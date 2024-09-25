Bitlis’te 4,5 şiddetinde korkutan deprem!

AFAD tarafından yapılan açıklamada Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyuruldu. Saat 14.50'de yaşanan depremin derinliği ise 7 kilometre olarak paylaşıldı. İşte detaylar...

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