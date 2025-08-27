Bitişik nizam ikiye ayrıldı! Bina ortadan bölündü

Ankara Sincan'daki bir sitenin sakinleri sabah uyandıklarında gördüklerine inanamadılar. İki apartmanı birbirine bağlayan noktada büyük bir çatlak oluşmuş bina adeta ortadan ikiye ayrılmıştı. Belediye ekipleri inceleme yaptı binada, "Sorun yok" dediler. Ama bu cevap kimseyi tatmin etmedi. Diken üstündeler.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN