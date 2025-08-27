27 Ağustos 2025, Çarşamba

Bitişik nizam ikiye ayrıldı! Bina ortadan bölündü
Bitişik nizam ikiye ayrıldı! Bina ortadan bölündü

Bitişik nizam ikiye ayrıldı! Bina ortadan bölündü

Giriş: 27.08.2025 09:14
Ankara Sincan'daki bir sitenin sakinleri sabah uyandıklarında gördüklerine inanamadılar. İki apartmanı birbirine bağlayan noktada büyük bir çatlak oluşmuş bina adeta ortadan ikiye ayrılmıştı. Belediye ekipleri inceleme yaptı binada, "Sorun yok" dediler. Ama bu cevap kimseyi tatmin etmedi. Diken üstündeler.
