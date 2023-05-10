Bisiklet ve yürüyüş yolu mesafesi artıyor

AK Partinin seçim beyannamesindeki hedeflerinden biri de sürdürülebilir bir ulaşım sistemi kurmak. Bu hedef doğrultusunda bisiklet ve yürüyüş yolu için strateji belgesi hazırlanacak. Ulaşım amaçlı bisiklet ve yürüyüş yolu mesafesi altı bin kilometreye çıkarılacak. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu detayları aktardı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden Dr. Mustafa Sinan Yardım, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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