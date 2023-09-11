Birçok hastalığın temeli dengesiz beslenme! Yanlış diyet organ yetmezliğine neden olabilir

Sağlıklı beslenme ve bu beslenmeyi alışkanlık haline getirmek hayati öneme sahip. Yanlış yapılan diyetler ise organ yetmezliğine neden olabiliyor. Birçok hastalığın temelinde ise dengesiz beslenme var.

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