Bir zamanlar hastanelerde rehin dönemi

Parası olmayanın ölüsünün de dirisinin de hastanede rehin kaldığı bir dönemi yaşadı Türkiye. Trajikti ama gerçekti. Annesinin kucağında olması gereken 1,5 yaşındaki bebek sırf yoğun bakım parası ödenmediği için gözlerini dünyaya açtığı hastanede mahkum kalmıştı adeta.

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