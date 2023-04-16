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Bir zamanlar hastanelerde rehin dönemi

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Giriş: 16.04.2023 11:47
Parası olmayanın ölüsünün de dirisinin de hastanede rehin kaldığı bir dönemi yaşadı Türkiye. Trajikti ama gerçekti. Annesinin kucağında olması gereken 1,5 yaşındaki bebek sırf yoğun bakım parası ödenmediği için gözlerini dünyaya açtığı hastanede mahkum kalmıştı adeta.
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Bir zamanlar hastanelerde rehin dönemi
Bir zamanlar hastanelerde rehin dönemi
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