13 Eylül 2025, Cumartesi
Bir Türkünün Hikayesi | Erzincan dağlarına kazınmış: Keklik gibi kanadımı süzmedim
Bir Türkünün Hikayesi programımızda bu hafta Erzincan yöresine ait “Keklik gibi kanadımı süzmedim” türküsünün trajik hikayesini getiriyoruz ekranlarınıza. Bu türkü ; sevdanın, kederin ve adalet arayışının satırlara dökülmüş hali. Dahası Erzincan dağlarına kazınmış bir ağıt.