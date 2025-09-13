Bir Türkünün Hikayesi | Erzincan dağlarına kazınmış: Keklik gibi kanadımı süzmedim

Bir Türkünün Hikayesi programımızda bu hafta Erzincan yöresine ait “Keklik gibi kanadımı süzmedim” türküsünün trajik hikayesini getiriyoruz ekranlarınıza. Bu türkü ; sevdanın, kederin ve adalet arayışının satırlara dökülmüş hali. Dahası Erzincan dağlarına kazınmış bir ağıt.

