Bir Türkünün Hikayesi | Dönence nasıl ortaya çıktı, hikayesi ne?

İçsel bir yolculuğun şarkısı olan Dönence’nin hikayesini A Haber ekranlara taşıdı. İşte Barış Manço dillere dolanan Dönence’nin hikayesini böyle anlatmıştı.

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