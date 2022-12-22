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Bir otomobilde tam 14 Afgan kaçak göçmen yakalandı! Balık gibi istiflendiler!

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Giriş: 22.12.2022 18:26
Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Durdurulan araç içerisinde 14 Afgan göçmen ve organizatörleri olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca ekipler araçta uyuşturucu ve bir ruhsatsız silah el geçirdi. İşte o anlar...
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