Bir otomobilde tam 14 Afgan kaçak göçmen yakalandı! Balık gibi istiflendiler!

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Durdurulan araç içerisinde 14 Afgan göçmen ve organizatörleri olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca ekipler araçta uyuşturucu ve bir ruhsatsız silah el geçirdi. İşte o anlar...