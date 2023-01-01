Bir İnsan Bir Hikaye | Mardin’i dünyaya tanıtan ressam! Osmanlı’dan gelen lezzet

Her insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. A Haber ekibimiz, bu hafta da farklı yerlere gitti ve oradaki insan yaşamlarına konuk oldu. Muhabirlerimizden Damla Karasu'nun hikayeleri, Ahmet Işık'ın görüntüleriyle ekranlarınıza geliyor şimdi...

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