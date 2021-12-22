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Bir İETT faciası daha! Pendik’te otobüs kaldırımla evin balkonu arasına sıkıştı

İHA
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Giriş: 22.12.2021 10:43
İstanbul’un Pendik ilçesinde virajı alamayan İETT otobüsü önce kaldırıma çıktı ardından dükkanın çatısına ve binadaki evin balkonuna çarparak durabilirdi. İçi yolcu dolu İETT otobüsü, evin balkonu ile kaldırım arasına sıkışıp kaldı. Yolcular büyük korku yaşarken 2 yolcu da bayıldı. Kaldırım ile balkon arasında sıkışan otobüs ekiplerin çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde geçen gün akşam sularında vatandaşlar kabusu yaşadı.

VİRAJI ALAMADI KORKU FİLMİ BAŞLADI

Virajı dönmekte olan Yusuf Dağdaş yönetimindeki İETT otobüsü iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle önce bir dükkânın çatısına ardından binada bulunan evin balkon çıkıntısına çarptı.

KALDIRIMLA BALKON ARASINDA SIKIŞTI

Kaldırıma çıkan İETT otobüsü kaldırım ile evin balkonu arasına sıkışıp kaldı. Kaza anında otobüsün içinde bulunan yolcular büyük korku ve panik yaşadı.

YOLCULAR KORKUDAN BAYILDI

Otobüste bulunan iki kadın yolcu da panik nedeniyle baygınlık geçirdi. Şans eseri kaldırımda kimsenin bulunmaması bir facia yaşanmasını önledi. Binanın balkon çıkıntısı ile kaldırım arasına sıkışan otobüs yaklaşık 2.5 saat süren çalışmaların ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

"HIZLI GELİYORDU DÖNÜŞÜ GENİŞ ALMADI"

Yaşanan kazada ölü ya da yaralı bulunmazken otobüsün sıkıştığı binada ve bitişiğinde bulunan dükkânda maddi hasar meydana geldi. Olayın Görgü tanığı Haluk Gülmez, "Otobüs şu yönden geliyordu. Hızlı geliyordu dönüşü geniş almadığı için direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direkt oraya girdi. İçi yolcu doluydu şoför kapıları açınca yolcular dışarı indi. Kazadan sonra şoför arabadan indi aşağı doğru koşarak gitti. Yaralı yok bir iki tane bayan çığlık atıyordu. Arabanın içinde 2 bayan da bayılmıştı arabanın içinde onları biz çıkardık su verdik" dedi.

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