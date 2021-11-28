28 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bir genel cerrahın öyküsü | Kansere yakalandı, hastaları ona umut oldu

Bir genel cerrahın öyküsü | Kansere yakalandı, hastaları ona umut oldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2021 09:19
62 yaşındaki Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan, binlerce organ nakli ameliyatı yaptı. Hatta o, birçok nakil ameliyatı Türkiye'de ilk yapan kişi. Hayatını hastalarını iyileştirmeye adayan Gürkan, 2 sene önce kansere yakalandı. Bu sefer de hastaları Alp Hoca'ya umut oldu. Gürkan'ın sağlığına kavuşunca ilk yaptığı şey ise mesleğine koşmak oldu...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bir genel cerrahın öyküsü
Bir genel cerrahın öyküsü
Bu su demiri bile eritiyor
Bu su demiri bile eritiyor
Amcası ve iki kuzenini sofrada katletti
Amcası ve iki kuzenini sofrada katletti
Türkiye’de Nu Omicron varyantı var mı?
Türkiye'de Nu (Omicron) varyantı var mı?
Sürat motosikletiyle otomobil çarpıştı
Sürat motosikletiyle otomobil çarpıştı
Yörük kızı Müslüme’nin anneannesi konuştu
Yörük kızı Müslüme'nin anneannesi konuştu
Antalya’da drift yaparken polise yakalandı
Antalya’da drift yaparken polise yakalandı
Bayraktar’dan duygu yüklü mesaj: Seni çok özleyeceğim kardeşim
Bayraktar'dan duygu yüklü mesaj: Seni çok özleyeceğim kardeşim
Müslüme’nin ablasının sözleri tepki çekti
Müslüme'nin ablasının sözleri tepki çekti
Market sahibi ve oğluna iş yerinde silahlı saldırı
Market sahibi ve oğluna iş yerinde silahlı saldırı
Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Sultangazi’de baba oğul tartışması kavgaya dönüştü
Sultangazi’de baba oğul tartışması kavgaya dönüştü
Daha Fazla Video Göster