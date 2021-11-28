Bir genel cerrahın öyküsü | Kansere yakalandı, hastaları ona umut oldu

62 yaşındaki Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan, binlerce organ nakli ameliyatı yaptı. Hatta o, birçok nakil ameliyatı Türkiye'de ilk yapan kişi. Hayatını hastalarını iyileştirmeye adayan Gürkan, 2 sene önce kansere yakalandı. Bu sefer de hastaları Alp Hoca'ya umut oldu. Gürkan'ın sağlığına kavuşunca ilk yaptığı şey ise mesleğine koşmak oldu...

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