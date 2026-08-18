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İHA araçların üstüne düştü: O anlar kamerada

Trabzon'un Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yanında bulunan araçların üzerine düşen insansız hava aracı patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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