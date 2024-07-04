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Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

AA
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Giriş: 04.07.2024 09:56
Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan trafik kazasında yaralanan 14 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.
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