25 Haziran 2021, Cuma
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Bingöl'de korkutan deprem! Son deprem Erzurum, Erzincan ve Elazığ'da da hissedildi | A Haber deprem bölgesinde
Son dakika haberi... AFAD duyurdu. Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğü 5,3 olarak açıkladı. Bingöl Valisi, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun belirtilmediğini söyledi. Bingöl'de yaşanan son deprem Erzurum, Erzincan ve Elazığ'dan da şiddetli bir şekilde hissedildi. A Haber muhabiri deprem bölgesindeki son durumu canlı yayında aktardı.