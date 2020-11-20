O ilde ele geçirildi! Hepsi imha edildi

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Bingöl’de EYP ve mühimmat ele geçirilerek imha edildi

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Giriş: 20.11.2020 14:32
Güncelleme:20.11.2020 14:35
Son dakika haberi... Bingöl’de bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen Yıldırım-9 operasyonu kapsamında, sık ormanlık alan içinde toprağa gömülü bidonlar içerisinde EYP ve mühimmat ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Genç İlçesi kırsalında Bölücü Terör Örgütüne ait El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) ve mühimmat olduğu duyumunun alınması üzerine, 19 Kasım 2020 tarihinde icra edilen YILDIRIM - 9 operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette 3 adet mavi jelikan bidon içerisinde EYP, mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.

Ele geçirilen malzemelerin 1 Adet EYP, 8 Adet EYP Ateşleme Tertibatı, 10 Metre Kablo, 297 Adet AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği Fişeği, 220 Adet PKMS (Bixi) Makineli Tüfek Fişeği, 41 Adet 5,56 mm Çapında Fişek olduğu belirtildi.
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