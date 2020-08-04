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Bingöl'de cani koca dehşeti! Görme engelli karısını bayıltana kadar dövdü!

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Giriş: 04.08.2020 10:27
Güncelleme:04.08.2020 10:32
Bingöl'de görme engelli eşini bayıltana kadar döven kocanın görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşanan olayın görüntülerinde görme engelli karısını bayıltana kadar döven kocaya çocuklarının da tepki gösterdikleri görülüyor.

Türkiye görme engelli eşini öldüresiye döven cani kocayı konuşuyor! Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Gameşan köyünde kaydedilen görüntüler kadına şiddetin boyutlarını gözler önüne serdi. Görme engelli eşini sopayla bayıltana kadar döven cani kocanın tavırları herkesi çıldırttı. Öte yandan annelerini o halde gören çocuklar da babalarına nefret kustu.

VAHİM OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Sosyal medyada hızla yayılan video sonrası kan donduran olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bingöl'de cani koca dehşeti! Görme engelli karısını bayıltana kadar dövdü!
Bingöl'de cani koca dehşeti! Görme engelli karısını bayıltana kadar dövdü!
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