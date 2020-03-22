Bilim insanlarını şaşırtan olay! Karıncalar... |Video

Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı. Ortaya çıkan sonuç ise inanılmaz.