Bilecik’te köpek katliamı! 4 şüpheli yakalandı

Bilecik'te 14 ölü, bir de yaralı köpeğin bulunmasına ilişkin inceleme ve adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. Gelen son dakika bilgisine göre; Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, Vezirhan' da 14 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.