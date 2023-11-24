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Bilecik'te köpek katliamı! 4 şüpheli yakalandı

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Giriş: 24.11.2023 16:28
Bilecik'te 14 ölü, bir de yaralı köpeğin bulunmasına ilişkin inceleme ve adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. Gelen son dakika bilgisine göre; Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, Vezirhan' da 14 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
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