04 Ekim 2024, Cuma
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Beyoğlu’nda genç kadına taciz şoku: O anlar kamerada
İstanbul'un orta yerinde korkunç bir olay yaşandı. Beyoğlu'nda bir kadını iki kişi yol ortasında duvara sıkıştırarak taciz etti. Genç kadın dehşeti yaşayarak yere düşerken, çevredeki vatandaşlar kızın yardımına yetişti.