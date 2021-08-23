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Beylikdüzü’ndeki bir sitede akılalmaz yasak! Başörtülü vatandaşların havuza girmesi yasaklandı

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Giriş: 23.08.2021 10:31
İstanbul Beylikdüzü'ndeki 356 dairelik bir sitede 28 Şubat dönemini hatırlatan yasakların olduğu ortaya çıktı. Ev sahiplerinin tesettüre uygun kıyafetle havuza giremediği, hatta başörtülü halde çocuklarına bile refakat edemedikleri öğrenildi. Skandal uygulamanın sona ermesi için çok sayıda imza topladı ancak site yönetimi yasakta ısrarcı.

Başörtülü kadınlar havuza giremiyor, çocuklarına bile refekat edemiyor. İstanbul Beylikdüzü'ndeki Tevd Sağlık Sitesi sakinleri aylık 750 LİRA aidat veriyor, havuz için ise ayrıca 170 lira ödüyor. Ancak başörtülü kadınların havuza girmesine izin verilmiyor.

İç tüzük bahanesiyle akıl dışı uygulamayı yürürlükte tutan site yönetimi, hijyen nedeniyle havuz kenarında bone takmayı zorunlu tutarken hijyenik mayo kumaşlarıyla üretilen başörtüsü ve tesettür mayoya yasakladı.

Sitede yaşayan çocukların, havuza ebeveyni eşliğinde girmesini isteyen yönetim, başörtülü kadınların,çocuklarının yanlarında durmasına dahi izin vermiyor.

Kiracı ve misafirlerin kullanımına açık olan havuzlar, başörtülü ev sahiplerinin kullanımına kapalı olarak faaliyet gösteriyor. Bazı site sakinleri ise tesettür mayoyu sorun etmeyen farklı site havuzlarını ekstra ücret ödeyerek kullanmak zorunda kalıyor.

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