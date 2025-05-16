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Beylikdüzü’nde hastane bahçesinde silahlı saldırı

Beylikdüzü'nde hastane bahçesinde silahlı saldırı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.05.2025 11:23
İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan başka bir şahsı hastane bahçesinde silahla vurdu. Kaçmaya çalışan şahıs yakalanırken, vurulan kişi ise tedavi altına alındı.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gelen S.K., iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu A.M.'yi hastane bahçesinde silahla vurdu. Şüpheli, jandarma ve polis ekiplerince yakalanırken yaralanan A.M., hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tedavi için hastaneye gelen A.M. ile alacak- verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.K. karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle yanında bulunan silahı çıkaran S.K., A.M.'ye art arda ateş etti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli polis ve jandarma ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürülürken yaralanan A.M. hastanede tedavi altına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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Beylikdüzü’nde hastane bahçesinde silahlı saldırı
Beylikdüzü’nde hastane bahçesinde silahlı saldırı
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