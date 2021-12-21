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Beykoz’da kuaförün elindeki fön makinesi bir anda alev aldı

DHA
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Giriş: 21.12.2021 11:44
Güncelleme:21.12.2021 11:44
Beykoz'da Karadeniz müziği sanatçısı Rıza Eskici, kuaförde saçlarını kuruttuğu sırada fön makinesi bir anda alev aldı. Neye uğradığını şaşıran kuaför elinden yaralanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen günlerde Beykoz'da meydana geldi. Şarkıcı Rıza Eskici, klip çekimi öncesi hazırlanmak için kuaföre gitti. Kuaförü, Eskici'nin saçlarını kuruttuğu esnada fön makinesi bir anda alev aldı. Neye uğradığını şaşıran kuaför acıyla elindeki fön makinesini yere attı. Kuaför Emre Güner, elinden hafif şekilde yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Daha sonra Güner'e geçmiş olsun ziyaretine giden Rıza Eskici, yaşadığı o anları kendisi gibi sanatçı olan kardeşi Zeynel Eskici ile birlikte tulum eşliğinde bestelediği şarkı ile anlattı.

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Kuaförün elindeki fön makinesi bir anda alev aldı
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