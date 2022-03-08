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Beykoz’da İETT otobüsünün ortalığı savaş alanına çevirdiği kazada yeni görüntüler

İHA
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Giriş: 08.03.2022 09:51
İstanbul’un Beykoz ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsünün, 1 otobüs ile 3 arabaya çarparak iki katlı bir evin içine daldığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Beykoz'da dün Çubuklu Caddesi'nde iddiaya göre gaz pedalı takılı kalan İETT'ye bağlı Özel Halk otobüsü kontrolden çıkarak 3 arabya ve bir otobüse çarptı. Kontrolden çıkan otobüsün önünde sürüklediği otomobil, iki katlı bir evin duvarını kırarak içerisine girdiği kazada altı kişi yaralandı.

Otobüsün çarpması sonucu eve giren otomobilin içerisinde yaralı halde bulunan A.S.'nin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı, kaburgasında ve burnunda kırıklar olduğu öğrenildi.

SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAZA

Öte yandan 6 kişinin yaralandığı, ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ÇARPTIĞINI ÖNÜNE KATTIĞI ANLAR KAMERADA

Araç içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü önündeki hafif araca arkadan çarparak sürüklüyor. Sürüklenen araçlar karşı şeritten gelen başka bir İETT aracına ve otomobile çarpıyor. İETT otobüsünün önünde sürüklenen hafif araç bir binanın bodrum katına giriyor.

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