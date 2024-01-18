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Beykoz'da aşırı hız yapan aracın kazaya neden olduğu anlar kamerada!

İHA
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Giriş: 18.01.2024 01:40
Beykoz, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün makas attığı otomobil kazaya yol açtı. Otoyolda ilerleyen 7 araçta hasar meydana gelirken, arkadan gelen bir yolcu otobüsü ile minibüs son anda kaza yapmaktan kurtuldu. Çok sayıda kişinin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı o anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
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