Beyin ameliyatı geçiren ve fabrikada darp edilen Enes Yağcı A Haber’e konuştu

İstanbul Kağıthane’de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan Enes Yağcı aynı iş yerinde çalışan 30 yaşındaki şahıs tarafından darp edildi. O anlara dair görüntüler büyük tepki topladı. Enes Yağcı yaşadığı dehşeti A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır’a anlattı.

İstanbul Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuk aynı iş yerinde çalışan 30 yaşındaki kişi tarafından darp edildiğine dair görüntüler tüm Türkiye'de büyük tepki topladı.

Görüntülerdeki 15 yaşındaki Enes Yağcı isimli çocuk A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

15 yaşındaki Enes Yağcı'nın açıklamaları:

"Bana karşı neden böyle davrandığını bilmiyorum sürekli vuruyordu. 3 aydır dövüyordu beni en sonunda videoya çekti ve birilerine gönderdi.

Onu da yengem ve amcan gördü. Gidip beni döven adamla konuştular. Benim parmağı testereyle kesti ve bunların hepsini bilerek yapıyordu.

Yaşadığım olayı aileme söyleyemedim bu durum 3 ay kadar sürdü. Beni dövmeyi sürdürdü. "

Mağdur çocuğun yengesinin sözleri:

"Darp olayları 3 ay kadar sürüyor ama parmağının kesilmesi bundan 1 sene önce yaşanmış bir hadise. Bizden habersiz özel hastaneye götürüyorlar. Camla kendisinin kestiğini ve böyle bir olay yaşandığını söylememesini istiyorlar.

Biz olayı görüntüleri görünce anladık. Zaten yanık izleri yara izleri hepsi görünüyor. Babası cezaevinde olduğu için kendisi gidip işi buldu ve çalışmaya başladı burada.

Annesi ve eşim gidip ilgileniyorlardı. Ne olacağını bilmiyoruz. Görüntüleri görünce şok oldum ve hemen eşime attım."