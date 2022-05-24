24 Mayıs 2022, Salı
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Beyazıt'taki çatışmanın nedeni ortaya çıktı!
İstanbul Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 7 kişi yaralandı, 27 kişi ise gözaltına alındı. Beyazıt'ta Kapalıçarşı'nın hemen yanıbaşındaki caddede adeta terör estiren ve korkunç görüntülere sahne olan çatışmanın nedeni ortaya çıktı.