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Beyazıt'taki çatışmanın nedeni ortaya çıktı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2022 09:37
İstanbul Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 7 kişi yaralandı, 27 kişi ise gözaltına alındı. Beyazıt'ta Kapalıçarşı'nın hemen yanıbaşındaki caddede adeta terör estiren ve korkunç görüntülere sahne olan çatışmanın nedeni ortaya çıktı.
Beyazıt’taki çatışmanın nedeni ortaya çıktı!
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