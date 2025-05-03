Beşiktaş’ta çöp yığınları kaldırıma taştı! A Haber bölgede

İstanbul’un en gözde lokasyonlarında olan Beşiktaş’ta inanılmaz görüntüler kayda geçmeye başladı. Haklarını alamayan Beşiktaş Belediyesi çalışanları greve gitti ve çöpler toplanmadı. Sokaklarda çöp dağları oluşurken kokular çevreyi sarmaya başladı. Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.

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