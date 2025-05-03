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Beşiktaş’ta çöp yığınları kaldırıma taştı! A Haber bölgede

Beşiktaş’ta çöp yığınları kaldırıma taştı! A Haber bölgede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 11:53
İstanbul’un en gözde lokasyonlarında olan Beşiktaş’ta inanılmaz görüntüler kayda geçmeye başladı. Haklarını alamayan Beşiktaş Belediyesi çalışanları greve gitti ve çöpler toplanmadı. Sokaklarda çöp dağları oluşurken kokular çevreyi sarmaya başladı. Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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Beşiktaş’ta çöp yığınları kaldırıma taştı! A Haber bölgede
Beşiktaş’ta çöp yığınları kaldırıma taştı!
Beşiktaş’ta çöp yığınları kaldırıma taştı!
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